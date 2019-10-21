Общество

Научный сотрудник Псковского филиала Академии ФСИН будет курировать работу Совета самоуправления курсантов и студентов

Избранный новый руководящий состав всех первичных организаций органов самоуправления на 2019/20 учебный год утвержден приказом Псковского филиала Академии ФСИН России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, курировать работу совета самоуправления курсантов и студентов будет научный сотрудник отделения организационно-научной и редакционно-издательской деятельности учебного отдела Елена Сковорода.

Новый куратор совета самоуправления Елена Сковорода имеет ученую степень кандидата филологических наук, является автором 14 научных работ, три из которых опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК Минобрнауки России. В течение трех лет она успешно руководила одним из направлений совета самоуправления курсантов и студентов – советом учебных групп. За добросовестное исполнение служебных обязанностей в 2017/18 учебном году была занесена на Доску почета.

Напомним, что в течение 11 лет работу совета самоуправления курсантов и студентов успешно курировал доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Иваняков, который и на сегодняшний день не расстается с органами самоуправления вуза, являясь куратором интеллектуального клуба.