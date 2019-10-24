Общество

Инвалид-колясочник из Бежаницкого района получит более доступную квартиру

Инвалид-колясочник первой группы Надежда Кулакова, проживающая в доме №13 по улице Октябрьской в деревне Лющик Бежаницкого района, получит более удобную для жизни квартиру. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение озвучила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, к которой женщина пришла на личный прием 24 октября.

«Мне бы хотелось, чтобы там, где я живу, был пандус или подъемник, но там лестница очень крутая. Установка оборудования, которое мне нужно, будет слишком дорого стоить», - отметила Надежда Кулакова и уточнила, что живет не на первом этаже.

Вера Емельянова сообщила, что в таком случае самое оптимальное разрешение проблемы - переселиться на первый этаж дома, который находится примерно там же, где живет обратившаяся. Замгубернатора отметила, что Надежду Кулакову можно определить либо в уже освободившуюся квартиру, если такую удастся найти в ближайшее время, либо нужно подождать, чтобы подобрать подходящий вариант.

Вера Емельянова также заострила внимание, что предварительная проработка вопроса займет примерно три месяца, и в худшем случае на решение проблемы понадобится 6 - 9 месяцев.