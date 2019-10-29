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Общество

Увеличение доходной и расходной части бюджета территориального ФОМС утвердили псковские депутаты

31.10.2019 13:33|ПсковКомментариев: 0

На 36-й сессии Псковского областного Собрания депутаты приняли в двух чтениях законопроект, утверждающий увеличение налоговых и неналоговых доходов в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области Валентина Альбова пояснила, что законопроект подготовлен в связи с необходимостью уточнения поступлений налоговых и неналоговых доходов. Так, показатели доходов в текущем году увеличиваются на 1 млн 759 тысяч рублей. Соответственно увеличивается и расходная часть - средства будут направлены на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования.

С учетом изменений доходы бюджета территориального фонда ОМС на 2019 год предлагается утвердить в сумме 7 млрд 652 млн 611,3 тысяч рублей, расходы - 8 млрд 14 млн 227,3 тысяч рублей. Параметры доходной и расходной части на плановый период 2020 и 2021 годов остаются без изменений.

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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