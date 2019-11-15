Общество

Петр Крупеня проведет выездной прием граждан в Бежаницах

22 ноября с 10 до 11 часов руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня проведет выездной прием граждан в Бежаницком межрайонном следственном отделе по адресу: Бежаницы, ул.Смольная, д.20.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, личный прием осуществляется по предварительной записи через ответственного за данное мероприятие сотрудника – руководителя следственного отдела Андрея Петренко, телефон: 8(811-41)2-14-32.