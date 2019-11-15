Общество

Псковские школьники создадут энциклопедию будущего

МТС, издательство «АСТ» и благотворительный фонд «Система» объявили о запуске федерального конкурса «Будущее время Поколения М». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МТС, в рамках конкурса лучшие юные писатели и художники страны смогут стать создателями и иллюстраторами книги о мире будущего.

Конкурс объединит благотворительные практики МТС по развитию детского творчества (проект «Поколение М»), проект по перезагрузке научной фантастики «Будущее время» (литературный конкурс БФ «Система») и издательский опыт научно-популярной редакции «Аванта» (издательство «АСТ»).

Стать участниками конкурса «Будущее время Поколения М» могут дети от 11 до 18 лет со всех регионов России. Для этого необходимо создать короткий рассказ или иллюстрацию по одной из конкурсных тем и загрузить свою работу на сайт проекта - pokolenie.mts.ru - до 12 апреля 2020 года.

Юным писателям и художникам предлагается пофантазировать по одному или нескольким из шести направлений: «Город будущего», «Медицина будущего», «Наука и технологии будущего», «Развлечения будущего», «Образование будущего», «Мода будущего».

Из лучших работ редакция «Аванта» издательства «АСТ» создаст иллюстрированную энциклопедию, которая поступит на прилавки российских книжных магазинов в 2020 году. Обложку издания украсит одна из детских конкурсных работ, которая будет выбрана жюри и «оживлена» с помощью инструментов дополненной реальности.

Для участников конкурса на сайте проекта будет также создана бесплатная образовательная программа от экспертов, которая поможет молодым футурологам лучше сориентироваться в мире современных технологий, получить новые идеи и расширить поле для фантазии.

Экспертами конкурса станут космонавт Федор Юрчихин, председатель Гильдии словесников Антон Скулачев, научный журналист Андрей Константинов, психолог, автор популярных книг по психологии для школьников Ирина Чеснова, известные дизайнеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, знаменитый книжный график и иллюстратор сотни книг, председатель Совета по детской книге России Виктор Чижиков, главный художественный редактор «Аванты» Екатерина Гордеева, а также эксперты по цифровым технологиям МТС: руководитель центра инноваций МТС Владимир Хренков, руководитель центра Искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер и другие.

«Проект «Поколение М», который мы запустили пять лет назад, сегодня является действующей площадкой для объединения усилий бизнеса и некоммерческих организаций с целью предоставления равных возможностей для качественного образования и творческого развития детям во всех регионах страны. Участие в проекте издательства «АСТ», которое возглавило художественную номинацию, и благотворительного фонда «Система», курирующего литературную часть, позволило нам запустить комплексный конкурс «Будущее время Поколения М» и дать начинающим писателям и художникам уникальную возможность - уже в таком юном возрасте стать опубликованным автором и профессиональным иллюстратором», - рассказала руководитель благотворительных программ МТС Екатерина Филатова.

«Уже два года мы реализуем проект по перезагрузке научной фантастики «Будущее время», который объединяет в себе литературный конкурс, публичную образовательную программу и издание сборника лучших рассказов. За это время в конкурсе приняли участие более 3000 взрослых авторов со всего мира. Мы решили расширить рамки проекта и обратиться к юным писателям и художникам. Объединив нашу экспертизу с опытом и ресурсами проекта «Поколение М» от МТС, мы вместе начинаем поиск смелых визионеров со свежими идеями и высоким потенциалом среди совсем юных ребят, которые в будущем смогут стать лицом российской научной фантастики», - отметила президент Благотворительного фонда «Система» Анна Янчевская.

«Конкурс «Будущее время Поколения М» для нас - это смелый эксперимент, в ходе которого мы хотим вовлечь максимально широкую аудиторию детей в создание научно-популярной книги, которая будет интересна их сверстникам. И интернет для этого - самая правильная площадка. Надеемся, что образовательная программа в онлайне от мастеров проекта позволит вдохновить участников и задать тон для их творчества, а по итогам интернет-соревнования мы получим большое количество работ высокого уровня, которые сделают «энциклопедию будущего» по-настоящему захватывающей», - добавила директор департамента детской литературы издательства «АСТ» Ольга Муравьева.

Напомним, «Поколение М» - это комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальных творческих площадках проекта - сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram - дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям.

В творческую группу «Поколения М» входит больше 150 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, Борис Грачевский и «Ералаш», студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 18 миллионов рублей, которые направлены на 57 детских операций.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» и других.