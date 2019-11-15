Псковские школьники создадут энциклопедию будущего

МТС, издательство «АСТ» и благотворительный фонд «Система» объявили о запуске федерального конкурса «Будущее время Поколения М». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МТС, в рамках конкурса лучшие юные писатели и художники страны смогут стать создателями и иллюстраторами книги о мире будущего.
Конкурс объединит благотворительные практики МТС по развитию детского творчества (проект «Поколение М»), проект по перезагрузке научной фантастики «Будущее время» (литературный конкурс БФ «Система») и издательский опыт научно-популярной редакции «Аванта» (издательство «АСТ»).
Юным писателям и художникам предлагается пофантазировать по одному или нескольким из шести направлений: «Город будущего», «Медицина будущего», «Наука и технологии будущего», «Развлечения будущего», «Образование будущего», «Мода будущего».
Из лучших работ редакция «Аванта» издательства «АСТ» создаст иллюстрированную энциклопедию, которая поступит на прилавки российских книжных магазинов в 2020 году. Обложку издания украсит одна из детских конкурсных работ, которая будет выбрана жюри и «оживлена» с помощью инструментов дополненной реальности.
Экспертами конкурса станут космонавт Федор Юрчихин, председатель Гильдии словесников Антон Скулачев, научный журналист Андрей Константинов, психолог, автор популярных книг по психологии для школьников Ирина Чеснова, известные дизайнеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, знаменитый книжный график и иллюстратор сотни книг, председатель Совета по детской книге России Виктор Чижиков, главный художественный редактор «Аванты» Екатерина Гордеева, а также эксперты по цифровым технологиям МТС: руководитель центра инноваций МТС Владимир Хренков, руководитель центра Искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер и другие.
Напомним, «Поколение М» - это комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальных творческих площадках проекта - сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram - дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям.
В творческую группу «Поколения М» входит больше 150 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, Борис Грачевский и «Ералаш», студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.
Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» и других.