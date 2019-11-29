Общество

В Пыталовской специальной школе-интернате прошла презентация социального проекта «Цветы победы»

29 ноября на базе Пыталовской специальной школы-интерната, филиала Центра специального образования №2, прошла презентация социального проекта «Цветы победы», который Псковское областное отделение Российского детского фонда реализует при грантовой поддержке администрации Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Детского фонда, цель проекта – создание условий для развития практических и социальных навыков, сознательности и патриотизма воспитанников Центра специального образования №2 (детей с ОВЗ – нарушениями слуха и речи различной степени тяжести), путем вовлечения их в занятия по растениеводству, общественно-значимую деятельность и мероприятия социальной направленности, направленные на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны.

На презентации проекта присутствовала глава администрации поселения города Пыталово − Галина Меренкова, председатель районного Совета ветеранов Пыталовского района, руководитель ПРОДО «Рубеж», ученики - участники проекта и преподаватели.

Директор Центра специального образования №2 Геннадий Комар выступил с сообщением по реализации проекта, рассказал об его этапах, а также озвучил предполагаемые результаты проекта. Заключающей частью презентации стало выступление учеников, которые исполнили для присутствующих жестовые песни о родном крае, о городе, о России.

С ответным словом от гостей выступила Алина Шлапакова − председатель районного Совета ветеранов Пыталовского района. Она пожелала успешной реализации проекта, а также предложила к 75-летию Победы обучающимся Центра поздравить ветеранов Пыталовского района, подарив им собственноручно выращенные цветы.

Отметим, что мероприятия в рамках проекта «Цветы победы» направлены на повышение коммуникативного потенциала воспитанников Центра специального образования №2 – встречи с ветеранами, участие в районном конкурсе и ярмарке, совместная трудовая деятельность.

Реализация проекта началась в начале ноября, когда ребята 7-12 классов приняли участие в уборке городского сквера рядом с ГБОУ «Центр специального образования № 2». Также в рамках проекта старшеклассники приняли участие в районной конференции детского районного общественного движения «Рубеж», на котором рассказали о проекте и пригласили всех участвовать в конкурсе проектов и эскизов клумб и цветочных композиций.

Проект будет реализовываться до мая 2020 года.