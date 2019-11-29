Общество

Делегация волонтеров Молодой Ганзы побывала в Великом Новгороде

В минувшую субботу, 30 ноября, делегация волонтеров Молодой Ганзы и сотрудники Псковского городского молодежного центра побывали в Великом Новгороде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Молодежном центре.

В июне этого года в Великом Новгороде пройдут Русские Ганзейские дни. На встрече организаторы мероприятия рассказали о своих планах касаемо праздника. Например, в программе Русских Ганзейских дней запланированы вечеринка, презентация проектов, нацеленных на развитие молодёжного Ганзейского движения, и «Ганзейский квест», направленный на знакомство с историей Великого Новгорода.

Отметим, 11-13 июня 2020 года в Великом Новгороде под девизом «История объединяет» пройдут юбилейные X Русские Ганзейские дни. Во время празднования пройдёт торжественная церемония передачи ключей следующему городу, который примет Русские Ганзейские дни в 2021 году — Великому Устюгу.