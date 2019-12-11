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Общество

У семи нянек: кто спасет псковские памятники

11.12.2019 16:18|ПсковКомментариев: 2

В ином городе одна церковь стоит, ее холят и лелеют, да гостям показывают как восьмое чудо света. В Пскове храмов только - порядка 40, а объектов культурного наследия, которыми гордиться надлежит и оберегать - около четырехсот. Видимо, количество и сыграло с нами злую шутку: многие памятники в городе находятся в удручающем положении, и это ни для кого секрет. Ни для псковичей, ни для музейщиков, ни для активных общественников, ни для чиновников. У семи нянек дитя без глазу? Или все же что-то делается, медленно, но верно?

В этом в очередной раз пытались разобраться участники заседания Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия, которое прошло на этой неделе.

Все в сборе

Если вы следите за работой общественников, то наверняка в курсе, что прошлая их встреча прошла на кухне. На этот раз все было иначе: членам совета был предоставлен большой зал, более того - на заседание пришли сотрудники комитета. Чуть ли не всем составом. Расстановка сил получилась пять на пять - как в лапте. Обстановка тоже была по-спортивному азартной: страсти бушевали, защищающиеся превращались в нападающих и наоборот, однако результат игры предсказать даже на финальном этапе было невозможно. 

«Поменьше воды, побольше конкретики», - требовала председатель совета Наталья Савицкая. «Почитайте законы», - настаивала председатель комитета Наталья Тихомирова. «Не уходите в сторону. Когда будет решен вопрос?» - гнули свою линию общественники. «Мы делаем все возможное», - стояли на своем чиновники. И так по каждому вопросу повестки. А вопросы - все как один, значимые, требующие решения.

Начали с обсуждения ситуации с памятниками на Гремячей горе. Наталья Савицкая призывает специалистов, занимающихся этими объектами культурного наследия, вспомнить о проекте комплексной реставрации, созданном Юрием Спегальским 50 лет назад. «Комплекс на Пскове у Верхних решеток - уголок Пскова, замечательный по своей живописной красоте и своеобразию, - процитировала общественница заметки известного реставратора. - Окулич-Казарин его метко назвал милым захолустьем Пскова. Нужно теперь сделать этот уголок не заброшенным захолустьем, а благоустроенным районом, не потеряв его уюта и красоты. Достигнуть такой красоты немыслимо при помощи бульдозера... Лучше не сносить древние постройки, а поднять их из развалин». Поднять - и наполнить современным звучанием, допустим, разместив в хлебопекарне мастерские ручного труда, а в Волчьих ямах обустроив библиотеку или клуб.

При этом нельзя допустить нивелирующий подход к памятникам, предупреждает Наталья Савицкая: второй Финский парк на Гремячей не нужен.

Главный архитектор Пскова Евгений Скачков, также присутствовавший на заседании, отметил, что эти объекты могут войти в программу исторической застройки и реновации территории, которая будет разрабатываться в начале 2020 года. «То, что территория находится в крайне плачевном и, я бы сказал, опасном состоянии, - это очевидно, - подчеркнул он. - Действительно, рассматривать объекты на Гремячей горе по одиночке не совсем правильно, нужен подход комплексного характера, в котором учитывается вся ситуация и все нюансы по восстановлению всех объектов, которые там находятся».

По словам Евгения Скачкова, необходимо разыскать имеющиеся архивные материалы и использовать их при разработке программы: зачем придумывать что-то новое, если уже существует стройная концепция? «Для начала надо составить программу, а дальше - стучаться будем во все двери, чтобы достичь результата. Программа будет составляться с тем, чтобы были задействованы максимально все источники - и внебюджетные, и муниципальные», - заверил он общественников и пообещал общественникам максимальную информационную открытость.

Заветные слова «Мы вас поддерживаем» услышали члены совета и от Натальи Тихомировой. «Мы поддерживаем такую инициативу, - сказала председатель комитета. - Мы не можем не участвовать в подготовке данной программы, это наша прямая обязанность. Как только будут предложения, мы примем самое активное участие».

Внимание, Стрелец!

Домик стрельца или Посадский дом начала XVIII века - памятник федерального значения, расположенный в центре Печор на улице Верховича. Правда, увидев его, неподготовленный турист не признает в нем никакой ценности: деревянная постройка стоит на последнем издыхании. О его судьбе членам и гостям заседания рассказала научный сотрудник Пушкинского заповедника Марина Мариненко. По ее словам, активисты неоднократно обращались в самые разные инстанции с просьбой выделить средства на проект по укреплению конструкции памятника. В настоящий момент проект готов (его автор - директор Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Алексей Калиненко).

«Домик требует серьезных вмешательств, он находится в аварийном состоянии, - рассказала Марина Мариненко. - Мы смогли найти благотворительный фонд «Внимание» в Санкт-Петербурге, который предлагает финансирование проекта, но спрашивает о перспективах дальнейшей реставрации памятника. Укрепление - это хорошо, но домику уже немного осталось, он скоро погибнет. Мы осматриваем его каждую неделю. Он сильно пострадал после урагана. Нам нужно ответить фонду по конкретным действиям, которые планируются в отношении памятника».

В ходе обсуждения выяснилось, что одна из проблем с домиком, решена: его поставили на баланс муниципалитета (до этого он считался бесхозным). Теперь очередь - за размежеванием, так как памятник находится на земле, переданной в аренду частнику на 30 лет. Печорский район должен провести все необходимые работы и оформить документы. Музейщики надеются, что комитет поможет ускорить процесс оформления.

«Комитет активно помогает данному зданию, - отметила Наталья Тихомирова. - По поручению комитета была разработана документация по его сохранению. Работы на объекте могут проводиться только по согласию собственника. Сколько времени займет и как разрешатся земельные отношения между собственником и муниципалитетом - неизвестно. Охранные обязательства у нас оформлены и сведения в Росреестр направлены. Теперь все зависит от органов МСУ. Если потребуется наша помощь, мы все, что от нас зависит, сделаем. Но оформить земельный участок в собственность муниципалитета без его согласия мы не можем».

Казалось бы, снова тупик: что делать дальше защитникам Стрелецкого домика? Перекладывать бумажки? После бури возмущения со стороны членов Общественного совета чиновники нашли выход: будут собраны документы, дана консультация и написана дорожная карта - в какие примерно сроки и как будет решаться проблема с муниципалитетом.

Кто по плану главный?

Если в процессе обсуждения проблемы с домиком Стрельца по залу прошла буря, то следующий вопрос - псковские памятники в ЮНЕСКО - вызвал нехилый смерч, захвативший в свой эпицентр 10 храмов и дошедший аж до городу Парижу, где, собственно, находится штаб-квартира этой организации.

О своем желании услышать хоть что-то внятное по программе сохранения памятников, вошедших в список объектов Всемирного наследия, псковские общественники говорят уже не первый месяц. Члены совета проинспектировали каждый памятник и выяснили, что пока из радостного - только таблички.

В результате получасовых переговоров членов совета и комитета выяснилось, что в течение пяти месяцев общественность неправильно формулировала свои запросы из-за неверного понимания терминов. Программы нет - есть ПЛАН. Он действительно существует и увидеть его можно на сайте ЮНЕСКО (на всякий случай поясним, что такое программа во избежание дальнейших разночтений: это комплекс целевых мероприятий, разработанный на федеральном или муниципальном уровне. Направлены они, соответственно, на объекты федеральные и муниципальные. Псковские памятники, вошедшие в список ЮНЕСКО, являются федеральными, и могут участвовать, например, в федеральной программе «Культура и туризм», которая разрабатывается и курируется министерством культуры).

«У нас уникальная ситуация: вообще эти планы разрабатываются долго и мучительно, - заметила Наталья Тихомирова. - Это что-то вроде мастер-плана региона: там прописывается, какие необходимо предусмотреть мероприятия в части развития региона. Плюс региона в том, что Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва разработал этот план управления в части номинации - нам не придется на это затрачивать дополнительных средств. Он уже готов и одобрен. Все планы в управлении памятников переданы в ведение Минкульта».

Что касается участия в подготовке каких-либо программ, по словам Натальи Тихомировой, у комитета нет на это соответствующих полномочий за исключением прав на подачу заявок на участие в муниципальных программах. «Все, что касается федеральной собственности, относится к ведению министерства культуры и к области не имеет отношения, - подчеркнула она. - В числе 10 объектов ЮНЕСКО один принадлежит музею, девять - РПЦ. Мы как комитет оказали содействие собственникам в подаче заявок на финансирование в рамках федеральной программы «Культура и туризм» Минкульта. Также губернатор подготовил письмо в адрес министерства культуры с просьбой рассмотреть наши объекты в первую очередь заявок».

Ответ Натальи Владимировны вызвал недоумение у общественников: памятники находятся на Псковской земле, но мы никак не участвуем в разработке планов по их сохранению? Кто будет писать отчеты по охранным обязательствам перед ЮНЕСКО? Что будут писать в этих отчетах?

«Комитет помогает в рамках своих полномочий, - пояснила председатель комитета. - Институт Лихачёва по заказу министерства культуры сейчас разрабатывает буферные зоны. Кроме того, они перенаправляли эти сведения на согласование дальше в центр ЮНЕСКО. Мы как область со своей стороны можем дать министерству культуры необходимую информацию: какие потребности у нас возникают в части этих памятников, какие нам необходимы работы. Мы можем писать письма, чем и занимаемся. Мы делаем все необходимое, держим в курсе событий по этим памятникам губернатора, а он уже с федеральными органами советуется и принимает решения».

Отчеты по памятникам в адрес ЮНЕСКО будет готовить также министерство культуры, которое назначит управляющую компанию, ответственную за это. Не совсем понятно, будет ли она как-то связана с регионом. Общественники пообещали уточнить информацию по этому вопросу, если надо - поехать в Москву и выяснить все на месте, в коридорах министерства. Впрочем, комитет пообещал, что в случае визита людей, компетентных ответить на данный вопрос, обязательно попробует назначить встречу с ними членов совета.

«Ближайший план-отчет перед ЮНЕСКО по памятникам должен состояться через два года, - сказала Наталья Тихомирова. - Мы участвуем как регион во всем - нет такого, чтобы мы отстранились. 30 января мы лично для вас и общественного совета сделаем "дорожную карту" по каждому памятнику».

Остаемся зимовать

Самым спокойным, на удивление, оказалось обсуждение ситуации с храмом Успения Богородицы XV века в Мелетово. Старший научный сотрудник Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Ирина Мельникова рассказала, что в настоящее время на объекте проводятся согласно двухгодичному контракту (до 31.12.2020 г.) реставрационные работы. Разрешение на первый этап противоаварийных работ действовало до 25 ноября этого года, сейчас на подписи у Натальи Тихомировой находятся документы на продление работ до 25 мая будущего года.

«Сейчас продолжаются противоаварийные работы, частично затрагивающие реставрационный этап, - сообщила Ирина Мельникова. - Идет работа по кровле, реставрируется глава центрального купола. На приделе снято окрытие, заменена обрешетка на малой главе, на большой главе разобраны журавцы, сейчас они протезируются и восстанавливаются. Параллельно ведутся противоаварийные работы на притворе».

По наблюдению специалиста, на данный момент сложилось хорошее сотрудничество между пользователем, заказчиком работ и подрядчиком. Благодаря этому для памятника купили осушители и обогреватели, которые дадут возможность поддерживать температуру, необходимую для сохранения фресок.

«Все в порядке, - порадовалась Наталья Савицкая. - До весны доживем! Будем надеяться, храм выдержит испытания».

Остались, правда, неразрешенными проблемы по церкви Троицы Живоначальной, стоящей рядом с храмом Успения. Кто должен взять на баланс этот бесхозный, как выяснилось, объект, - непонятно: может, муниципалитет, может - РПЦ. И должны ли в принципе - тоже неясно. В любом случае - пока вопрос остается открытым: рядом с реставрируемым храмом федерального значения находится объект, который также требует срочного внимания реставраторов - иначе мы рискуем получить картинку из детской сказки про девочку-неряху и девочку-чистюлю.

Проблемы учета объектов культурного наследия, ведения реестра, обновления сайта комитета, сохранения исторического наследия на объектах вблизи Жижицкого озера, проведения раскопок, сотрудничества с региональным Архивом и ПсковГУ - члены Общественного совета с впечатляющей самоотдачей подошли к формированию повестки и обсуждению. Это заметили и в комитете, назначив даже из состава органа специального куратора, который будет на постоянной связи с членами Совета. Им стала первый заместитель Натальи Тихомировой Александра Комиссарова.

То ли еще будет - следующее заседание Общественного совета теперь пройдет в конце января. 

Елена Никитина

Теги: #ЮНЕСКО #памятники #Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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