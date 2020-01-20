Общество

Три новых ФАПа в Стругокрасненском районе осмотрел Александр Котов

Фельдшерско-акушерские пункты, построенные в Стругокрасненском районе за счет средств национального проекта «Здравоохранение», 21 января осмотрел во время рабочей поездки председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов – медпомощь по новым стандартам теперь будут оказывать в деревнях Молоди, Лудони и Ровное. Вместе со спикером новые ФАПы проинспектировал глава района Александр Волков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, в каждом из ФАПов подготовлен процедурный кабинет и кабинет для приёма пациентов. В комплект оборудования входят дефибрилляторы, электрокардиографы, тонометры, аптечки для оказания первой помощи больным с нарушением кровообращения, с острым коронарным синдромом, для оказания помощи при парентеральных инфекциях – всё, что требует приказ Министерства здравоохранения.

Здания уже прошли приемку областного комитета по здравоохранению, теперь медпункты силами межрайонной больницы необходимо подключить к электроэнергии и системе водоснабжения. И хотя модульные конструкции универсальны по своей сути, в каждом случае нужен отдельный подход, чтобы связать новый объект с существующей инфраструктурой. В деревне Молоди обеспечение ФАПа водой может потребовать дополнительного финансирования – рядом с сельским водопроводом не нашлось свободного участка. Компромиссный проект предусматривает наполняемую ёмкость для воды. Александр Котов после осмотра ФАПа предложил всё-таки подумать о подключении медпункта к сетям либо к скважине.

«Давайте с учетом, что это новое современное здание попытаемся решить вопрос с централизованным водоснабжением, чтобы не бегать с вёдрами. В наше время это смешно как-то выглядит», - отметил Александр Котов и предложил и.о. главного врача больницы Алле Даниловой вместе с главой волости сделать предварительные расчёты, в какую сумму обойдётся подведение водопровода. По мнению спикера, пятисотлитровая ёмкость неэффективна для ФАПа, работающего два раза в неделю – вода будет застаиваться, а в медпункте это недопустимо.

Место для новых ФАПов было выбрано в соответствии со статистическими данными – их поставили в деревнях с населением более ста человек. В Молодях зарегистрировано 156 жителей, а летом сюда приезжают дачники.

«До больницы в Стругах Красных далеко, а у нас здесь в основном пожилое население. ФАП – большая поддержка нашим бабушкам и дедушкам – сделать укол, померить давление. Скорая сюда не наездится. Теперь здесь будет всё необходимое оборудование. Программа актуальная и очень нужная», - отметил важность появления ФАПов глава Новосельской волости Артур Давыдов. Понимая значимость медпомощи в глубинке, он оказывал возможное содействие сотрудникам больницы на всех этапах строительства.«И с подбором участка, и с расселением рабочих, и в вопросах установки септиков. Очень быстро решались вопросы, за что мы очень благодарны нашему главе поселения. После его вмешательства даже совершенно незнакомые люди были готовы подключиться к помощи», - поблагодарила Артура Давыдова и.о. главврача больницы Алла Данилова.

Новые ФАПы уже обеспечены специалистами. В Лудонях врач будет работать постоянно – новое здание построили на прежнем участке, и врач Лидия Мартынова продолжит работу на привычном месте. В Молодях и в Ровном фельдшеры будут работать в режиме совмещения и приезжать в деревню по графику.

«Население очень ждет открытия, только в Лудонях проживает более трёхсот человек, у нас здесь школа, детский сад, а ведь ещё сколько соседних деревень на участке. ФАП очень востребован», - уверена Лидия Мартынова.

«Оказанию медико-санитарной помощи на селе сейчас уделяется большое внимание, - подтвердила слова коллеги Алла Данилова. – Новые ФАПы оснащены оборудованием по всем стандартам, фельдшер сможет на месте оказывать всю необходимую помощь».

«Мы видим активное участие нашего губернатора, который сам непосредственно лично контролирует исполнение национальных проектов, мы видим участие комитета здравоохранения, депутатов областного Собрания. Сегодня здесь с нами и глава района, и глава волости – они тоже следят за тем, чтобы денежные средства, которые выделяются на исполнение национальных проектов, использовались эффективно, и в результате чтобы люди почувствовали отдачу», - резюмировал итог рабочей поездки Александр Котов.

Всего в Псковской области в 2019 году построены тринадцать модульных фельдшерско-акушерских пунктов и постепенно вводятся в эксплуатацию. После подключения инженерных сетей ФАПы ждёт процедура лицензирования.