Общество

Размер «сельской» прибавки увеличился

С 2020 года размер «сельской» прибавки увеличился. Произошло это оттого, что с нового года вырос размер фиксированной выплаты к пенсии и составил 5686 рублей 25 копеек.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Пенсионного фонда РФ по Псковской области, вслед за ним подросла и «сельская» прибавка у тех, кто получает страховую пенсию по старости и страховую пенсию по инвалидности 1 и 2 группы - до 1421 рубля, а для получателей страховой пенсии по инвалидности 3 группы - до 710 рублей.

Напомним, что с 1 января 2019 года право на доплату к пенсии получили неработающие пенсионеры, имеющие сельский стаж не менее 30 лет и проживающие в сельской местности. Прибавка в прошлом году составляла 1333 рубля и 666 рублей для получателей страховой пенсии по инвалидности 3 группы. Это 25 % от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

Такую надбавку получают пенсионеры, работавшие по специальностям, которые вошли в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей, утвержденных правительством РФ.

Большинству сельских жителей Псковской области надбавка в 2019 году установлена в беззаявительном порядке, то есть по документам, имеющимся в пенсионном деле. Кроме того, была проведена большая работа по перерасчёту пенсий по персональным заявлениям жителям села, у которых в материалах выплатного дела отсутствовали требуемые сведения о «сельском» стаже и заработке.

В итоге в 2019 году 6634 жителей сельской местности в области получали повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или к страховой пенсии по инвалидности третьей группы.

Обращаем внимание, что с января 2020 года установление сельской надбавки носит заявительный характер. Документы, подтверждающие «сельский» стаж, необходимо предоставить в орган ПФР по месту нахождения выплатного дела пенсионера. Перерасчет будет производиться с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.