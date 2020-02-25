Общество

Курсанты псковской Академии ФСИН встретились с ветеранами спецназа

Преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала Академии ФСИН России Сергей Уваров организовал для курсантов образовательной организации посещение музея воинской славы бригады специального назначения (в/ч 64044) в Промежицах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Экскурсию по музею провел ветеран спецназа Владимир Вершинин, который более четверти века прослужил в этой бригаде специального назначения, участвуя в контртеррористических операциях на Северном Кавказе.

Отметим, что Сергей Уваров также с 2006 по 2010 год прослужил в войсковой части на должности командира отдельного отряда специального назначения. Прошел «горячие точки» в Чечне и Южной Осетии (2008–2009), за что награжден Орденом мужества, медалью «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, медалью «За отвагу», а также ведомственными наградами Министерства обороны РФ.

Владимир Вершинин и Сергей Уваров рассказали обучающимся Псковского филиала академии об особенности службы в подразделении специального назначения, бойцы которого имеют отличную подготовку. Вместе с курсантами они почтили память своих товарищей – воинов-разведчиков элитного подразделения псковского военного гарнизона, героически погибших 20 лет назад 21 февраля при исполнении воинского долга в бою под Харсеноем Чеченской Республики.

На вопрос курсантов об отличительных особенностях спецназовца боевые товарищи ответили, что внезапность, инициативность, быстрота, согласованность действий, умелое использование ударных и маневренных возможностей вооружения, военной техники, а также защитных свойств местности, времени суток, погодных условий – вот неполный перечень качеств, которым должен обладать спецназовец, а тем более, воин-разведчик.

В завершение встречи с курсантами Владимир Вершинин пожелал им овладевать крепкими знаниями и слушаться отцов-командиров.