Общество

Территорию у Мирожского монастыря благоустроят до пляжа

Территория у Мирожского монастыря в Пскове благоустраивается в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония». Как сообщил заместитель главы администрации Пскова Павел Волков на пресс-конференции 28 февраля, это будет продолжение Дендропарка, вплоть до пляжа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам руководителя комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристины Кобызь, к островку будут перекинуты мостики. На нем планируется организовать открытый экологический класс, где дети смогут исследовать фауну и флору, которая, по ее словам, станет разнообразнее. В планах - высадить более 100 деревьев. К этому планируется привлечь горожан.

Партнер проекта - Эколого-биологический центр города Пскова - уже приобрел оборудование, планшеты для проведения занятий. На островке предусмотрена wi-fi точка доступа. К обучению детей хотят привлечь биологов и экологов.

Что касается остальной территории, то проектом предусмотрено устройство очистных сооружений. Будут установлены две камеры видеонаблюдения, скамейки и урны. На Красноармейской набережной организуют смотровые площадки с видом на памятники ЮНЕСКО, отметила Кристина Кобызь.

Всего, как уточнил Павел Волков, в периоде 2014-2020 Псков включен в три программы приграничного сотрудничества: «Россия - Латвия», «Россия - Эстония» и «Интеррег. Регион Балтийского моря». Первые две предусматривают софинансирование из регионального и местного бюджетов в размере 10%, последняя - 15%.

Город участвует в программах на общую сумму 6,4 млн евро. В областном центре реализуют 12 проектов. Задействованы различные организации и структуры, в том числе Псковский бизнес-инкубатор, муниципальное предприятие «Горводоканал», комитет по спорту, управление культуры и не только, рассказал замглавы администрации Пскова.