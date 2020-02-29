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Псковский губернатор опубликовал фотографии макета мемориала «Знамя Победы»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем аккаунте в Instagram опубликовал фотографии макета мемориала «Знамя Победы», который установят в Идрице в Себежском районе.

Общероссийский конкурс на разработку монумента в честь Знамени Победы ранее объявило Российское военно-историческое общество. Создание и открытие монумента планируется приурочить к 75-летию празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Мемориал планируют установить при въезде в поселок Идрица, у федеральной трассы.

Крупный железнодорожный узел Идрица был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в полдень 12 июля 1944 года в ходе кровопролитных боев. После этого восемь дивизий получили наименование «Идрицкая». В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии водрузили штурмовое знамя на крыше рейхстага в Берлине, что означало полный разгром врага. Знамя Победы с этого момента стало главной военной реликвией.

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В Идрице день Знамени Победы неофициально отмечали на протяжении многих лет 30 апреля, и именно этот день сделали региональной памятной датой, узаконив это поправками в областной закон «О копии Знамени Победы». Федеральным законом «О Знамени Победы» датой водружения флага на здании рейхстага установлено 1 мая.