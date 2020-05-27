Общество

Псковские десантники завершили подготовку к летнему периоду обучения

На текущей неделе во всех соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск завершается подготовительный период. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В ходе подготовительного периода был проведен комплекс мероприятий по подготовке к летнему периоду обучения, включавший в себя сезонное обслуживание и перевод вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации, подготовку и обслуживание учебно-материальной базы, сборовые мероприятия с руководящим составом воинских частей и подразделений соединений.

Накануне в Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении завершились строевые смотры личного состава на предмет готовности к летнему периоду обучения, которые прошли во всех воинских частях соединения. «Комиссия офицеров управления соединения проверила вопросы готовности и обеспеченности личного состава материальными средствами и вооружением, а также документацию подразделений», - уточнили в ведомстве.

По окончании мероприятий были подведены итоги готовности воинских частей к летнему периоду обучения.