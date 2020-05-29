Общество

Псковская область стала партнером программы «Школьный музей Победы»

Псковская область стала первым регионом, который присоединился к программе «Школьный музей Победы». Соглашение о партнерстве было подписано комитетом по образованию Псковской области и московским Музеем Победы.

«Сотрудничество с программой развития «Школьный музей Победы» является значимым событием для наших образовательных учреждений. Это позволит школьным музеям пользоваться лучшими практиками», - отметил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Региональные школы смогут обрести новых партнёров, получить консультацию и информационную помощь лучших специалистов по выставочной деятельности и хранителей фондов столичного музея, сообщили Псковской Ленте Новостей в Информационном центре

ФГБУК «Музей Победы».

«На сегодняшний день в программу "Школьный музей Победы" включены 9 образовательных организаций Псковской области , в том числе музей Псковского государственного университета. Уже ведется работа по созданию совместных научно-практических конференций в рамках вуза, таких как «Национальная научно-практическая конференция «Сохранение исторической памяти и патриотическое направление работы с молодежью», проходившая 9 мая. Все псковские музеи - активные участники "Уроков Мужества", проектов Детского центра нашего музея», - подчеркнула руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко