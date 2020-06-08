Общество

В Красногородске и Усвятах медикам передали продуктовые наборы

Единороссы продолжают оказывать поддержку в рамках акции «Спасибо врачам». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в рамках акции «Спасибо врачам» в Красногородске единороссы передали 16 продуктовых наборов медикам поста станции скорой медицинской помощи в благодарность за самоотверженный труд, профессионализм и преданность своему делу.

Красногородский район обслуживают 2 машины скорой помощи, на которых трудятся посменно 8 водителей и 7 фельдшеров. Кадров не хватает, но, часто сутками находясь на работе и рискуя своим здоровьем, эти бригады оперативно реагируют на вызовы пациентов, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.

«Передавая эти продуктовые наборы к чаю, партийцы стремятся немного поддержать работников скорой помощи в преодолении сложившихся трудностей, связанных с борьбой с коронавирусной инфекцией, и поскорее возвратиться к обычному режиму работы», - отметила секретарь местного отделения партии, глава Красногородского района Валентина Понизовская.

Также в поселке Усвяты депутаты городского поселения «Усвяты» Мария Феденкова и Олеся Кузник передали медикам Усвятского филиала ГБУЗ «Невельская межрайонная больница» 36 продуктовых наборов к чаю и 10 противочумных защитных костюмов. Средства защиты будут использоваться медиками, работающими в отделении обсервации.