Общество

Пожарную машину доставили на барже на остров Залита. ВИДЕО

В рамках ликвидации масштабной несанкционированной свалки на острове Залита на Псковском озере региональный оператор по обращению с ТКО оказал областному управлению МЧС содействие в доставке пожарной машины. Техника, которую жители острова давно ждали, прибыла 17 июня на барже, арендованной «Экопромом», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регоператора.



Работы по ликвидации масштабной свалки на острове Залита, площадь которой составляла порядка 1500 кв. м, подходят к завершению. На материк вывезены более 720 куб. м мусора, среди которого были остатки от вырубки деревьев, ветки, строительный мусор, оставшийся от разборов старых зданий, бытовые отходы, два автомобиля и водонапорная башня. После уборки запланирована отсыпка территории бывшей свалки песком, который региональный оператор уже доставил на остров.



В процессе ликвидации свалки задействованы сотрудники регионального оператора, компании «Мехуборка Псков» и сторонних организаций.