Общество

22 июня псковичи смогут зажечь свою памятную свечу в Музее Победы

Каждый житель России сможет в День памяти и скорби поставить в Музее Победы свою памятную свечу в честь погибших на Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФГБУК «Музей Победы».

В связи с режимом временных ограничений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в этот день в музей не смогут прийти все желающие. Но каждый житель Псковской области сможет прислать в музей фотографию или видеоролик с зажженной свечой.

На фотографии или видео может быть не только изображение самой свечи, но и портрет человека или людей, взрослых и детей, держащих в руках этот символ народной памяти.

Все присланные материалы будут демонстрироваться на больших экранах в зале памяти и скорби музея. Увидеть их можно на виртуальной экскурсии по этому залу.

Чтобы почтить память своих близких и зажечь свою виртуальную свечу в Музее Победы, необходимо заранее, до 20 июня включительно, прислать видеоролик или фотографию со свечой на почту: muzeipobedi@yandex.ru.

Письмо можно сопроводить коротким рассказом о том человеке, в честь которого зажжена свеча. Самые трогательные и запоминающиеся истории будут опубликованы на сайте и соцсетях Музея Победы.

Памятные свечи 22 июня зажигаются в Музее Победы уже почти 20 лет. Тысячи москвичей и гостей столицы ежегодно приходили в зал памяти и скорби, чтобы отдать дань родным, погибшим на войне. Эта традиция не прервется и в этом году, Году памяти и славы, году 75-летия Победы, отметили в музее.