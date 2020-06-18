Общество

Псковичей призывают просигналить на автомобиле и включить фонарики в окнах домов 24 июня

24 июня в Псковской области проведут акцию «Весть победы» и «Лучи Победы», приуроченные к празднованию 75-ой годовщины первого парада Победы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении по общественным проектам и молодежной политики, основная цель данных мероприятий - почтить память всех героев Великой Отечественной Войны: павших и ныне живущих, напомнить самим себе о тех событиях, которые забыть нельзя.

Акция «Весть Победы» предполагает активное вовлечение автомобилистов, а также водителей общественного и делового транспорта. 24 июня в знак приверженности миру на всей земле в 12:00 часов местного времени по всей стране после окончания Парада Победы в течение одной минуты раздастся гудок транспортных средств. Организаторы акции приглашают жителей Псковской области присоединиться к данной акции и ровно в 12.00 в течение одной минуты просигналить на своем автомобиле.

Также, жители Псковской области могут принять участие в акции «Лучи Победы» путем включения фонариков в 21:50 в окнах своих домов. За акцией последует праздничный салют.

24 июня 1945 года в 23:00 ночное небо над Москвой осветили пять прожекторных колец. 24 июня 2020 года ровно за 10 минут до салюта в 21:50 от Петропавловска-Камчатского до Калининграда в небо взметнется световая волна как 75 лет назад.

Справки по телефону: 29-91-46, 89118849268 – Артем Олегович Нуштакин