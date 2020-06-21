Общество

Мероприятия в День памяти и скорби в Псковской области станут темой онлайн-брифинга в общественном пресс-центре ПЛН

В понедельник, 22 июня, в 10:00, общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей проведет онлайн-брифинг с начальником управления общественных проектов и молодежной политики администрации области Натальей Плявинской.

В Псковской области к Дню памяти и скорби, который в России отмечают ежегодно 22 июня, будет приурочен ряд патриотических мероприятий. Подробнее о них расскажет спикер онлайн-брифинга.

Дата проведения: 22 июня. Начало в 10:00.

Внимание! Ссылка для участия в онлайн-брифинге высылается только аккредитованным журналистам за 5-10 минут до начала.

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, +7 911 883-74-60, либо по эл. почте: alexd77@inbox.ru.