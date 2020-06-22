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Общество

Более 300 пар новой обуви получат нуждающиеся дети Псковской области

22.06.2020 20:07|ПсковКомментариев: 0

Воспитанники детских интернатных учреждений и дети из нуждающихся семей Псковской области получат новую обувь от обувной фабрики Nordman. Более 300 пар резиновых сапог для подопечных Псковского областного отделения Российского детского фонда выделил директор предприятия Юрий Сорокин.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского отделения Детского фонда, в период карантина многие воспитанникам интернатных учреждений разъехались по домам и занимались дистанционно. Но есть школы-интернаты, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, и они живут в учреждении круглогодично. Таким ребятам Детский фонд передаст часть обуви.

Также сапоги отправятся в малообеспеченные семьи с детьми из районов области. В семьях часто младшие дети донашивают обувь за старшими, и новую получают редко. Теперь, благодаря помощи обувной фабрики Nordman, ребята смогут носить новую, качественную обувь.

Еще одна часть останется на складе фонда - волонтеры и сотрудники смогут выдавать ее особо нуждающимся семьям, которые обращаются в фонд в Пскове.

Теги: #Детский фонд #Нордман #дети #обувь
Источник: Псковская Лента Новостей
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