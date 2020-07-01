Общество

В Псковском облсовпрофе поздравили работников потребкооперации с праздником

Председатель обкома профсоюза

работников потребительской кооперации

и предпринимательства Татьяна Македонова поздравила работников облпотребсоюза с Международным днем кооперативов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Татьяна Македонова отметила, что в 2020 году потребительская кооперация Псковской области отмечает 154-летие со дня основания. «Этот праздник несет большой позитивный заряд, символизирующий сплочение людей на основе кооперативных принципов, солидарности, справедливости, взаимопомощи. У работников потребительской кооперации есть все основания для законной гордости за свою работу, так как делается все возможное для того, чтобы легче жилось нашим пайщикам и всему сельскому населению области.

Особенно актуально эти слова звучат сегодня, в нелегкое время пандемии, когда с первых дней работники потребкооперации остаются на передовом фронте», - сказала она.

Татьяна Македонова пожелала, чтобы труд работников потребительской кооперации был всегда востребован и по достоинству оценен, чтобы он приносил удовлетворение и материальное благополучие. «Удачи, радости, вдохновения и сил для осуществления всех планов и начинаний, крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии, новых достижений и успехов! Пусть этот праздник придет в каждый дом вместе с миром, любовью, счастьем и добром!» - добавила она.