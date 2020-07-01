Общество

Пошив защитных комбинезонов освоили в идрицкой колонии

В рамках расширения производственного потенциала швейного участка исправительной колонии №3 (Идрица, Себежский район) и увеличения трудозанятых осужденных учреждение освоило пошив нового вида изделий – защитных комбинезонов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Это стало возможным благодаря проведенной работе по поиску новых заказчиков на оказание услуг по пошиву швейных изделий, которую постоянно ведет отдел материально-технического обеспечения и сбыта продукции ИК-3. В результате был заключен договор подряда на выполнение работ из давальческого сырья между учреждением и заказчиком на пошив защитных комбинезонов в количестве 2 000 штук.

К работе привлечены 5 осужденных. В УФСИН отметили, что трудоустройство осужденных – приоритетная задача производственного сектора уголовно-исполнительной системы региона.