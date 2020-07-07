Общество

Еженедельные субботники будут проводить на Замковой горе в Усвятском районе

Инициативная группа граждан внесла предложение проводить каждую пятницу мероприятия по очистке Замковой горы от кустарников, травы и сухих деревьев. Как сообщили в администрации района, инициативу полностью поддержали местные власти.

Фото: администрация Усвятского района

Первый субботник состоится в пятницу, 10 июля, в 14:00. Сбор около лестницы на Замковой горе. Желающих принять участие просят иметь с собой брать инструменты: пилы, топоры, тримеры, грабли.

Всех, кто может и желает принять участие в облагораживании Замковой горы, просят написать официальному представителю администрации района Наталье Ковгановой.

Напомним, усадебный комплекс на Замковой горе единственный в своем роде в России. Он имеет огромную культурно-историческую ценность не только для российской, но и для европейской истории. В настоящее время в Доме Родзянко расположен Усвятский историко-краеведческий музей.