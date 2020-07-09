Общество

Пушкиногорский район отмечает 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Пушкиногорский район отмечает сегодня, 12 июля, 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Однако с учетом ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, во избежание неблагоприятных последствий для граждан, массовые мероприятия по случаю памятной даты в муниципалитете не проводятся.

В Пушкинских Горах состоится радиомитинг-концерт, который будет транслироваться и в социальных сетях, связанных с жизнью района.

Со знаменательной датой жителей Пушкиногорского района поздравил глава муниципалитета Александр Баранов.

«Этот праздничный день вызывает в сердцах каждого жителя счастье и боль, скорбь и радость, но все искренние человеческие эмоции перевешивает великая гордость за наш народ, за его бессмертное мужество и героизм. Память о подвиге наших дедов и прадедов, о том, что ценой своей жизни они сделали для будущих поколений, навеки останется в наших сердцах!», - говорится в официальном поздравлении.

Александр Баранов подчеркнул, что благодаря самоотверженности, терпению и созидательному труду военного поколения пушкиногорцев край восстал из пепла и начал мирную жизнь.

Фото пресс-службы администрации Пушкиногорского района

«Мы гордимся боевой славой наших ветеранов, героизмом всех тех, кто принёс долгожданный мир, поднял из руин родной посёлок и приложил неимоверные усилия для его дальнейшего развития. Судьба каждого нашего земляка, прошедшего войну и восстановившего разрушенный край, полна величайшего мужества и самоотверженного труда», - добавил он.

Добавим, что в День освобождения района братские могилы и воинские мемориалы открыты для посещения с 9 часов утра - для возложения цветов и венков в частном порядке, с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса СОVID-19, рекомендованных соответствующими службами.

Пушкиногорский район был оккупирован немецко-фашистскими войсками в период с 12 июля 1941 по 12 июля 1944 года. За время оккупации были разрушены, сожжены Святогорский монастырь, усадьбы Пушкинского заповедника, 2 льнозавода, маслозавод, завод Подкрестье, 6 электростанций, практически все начальные и семилетние школы, клубы, библиотеки, медицинские пункты, 3975 общественных построек, тысячи домов. Свыше 3 тысяч гектаров земли было заминировано.



12 июля 1944 года части 53 гвардейской и 321 стрелковой дивизий 3-го Прибалтийского фронта освободили Пушкиногорский район от немецко-фашистских захватчиков. За освобождение района на полях сражений пало более 10 тысяч воинов, партизан, подпольщиков. В борьбе с фашистами погибли свыше 3 тысяч пушкиногорцев.



С первых дней освобождения на восстановление разрушенного поднялись все жители района. Вручную вскапывали поля, разбирали развалины, специально созданные отряды молодежи обезвреживали мины. Уже в августе 1944 года в районе был создан механизированный участок для восстановления разрушенного хозяйства. В кратчайшее время были восстановлены школы, больница, магазины, столовые, налажено нормальное обеспечение населения необходимыми товарами, созданы колхозы.