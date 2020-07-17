Общество

Глава Усвятского района: Мы приведем в порядок поселок к тысячелетнему юбилею

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 17 июля, провел рабочую встречу с главой Усвятского района Дмитрием Петровым. Стороны обсудили ход реализации региональных проектов на территории муниципалитета, а также подготовку к празднованию тысячелетия со дня первого упоминания Усвят в летописи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

Участие в реализации региональных проектов, по словам главы района, позволит привести в порядок Усвяты к тысячелетию поселка, которое будет праздноваться в 2021 году. Но работы ведутся и в рамках других программ. «По вашему поручению создан организационный комитет, в муниципалитете действует рабочая группа, определены объекты, которые требуют первоочередного внимания», - отметил Дмитрий Петров.

Глава региона начал совещание с оценки эпидемической ситуации в Усвятском районе. Муниципалитет входит в первую пятерку с наименьшим числом заболевших COVID-19. Михаил Ведерников положительно оценил работу руководства района по противодействию распространению коронавирусной инфекции, что приобретает особое значение, учитывая приграничное положение муниципалитета.

Во время доклада Дмитрий Петров доложил, что ряд важных инфраструктурных объектов приводятся в порядок благодаря участию муниципалитета в реализации региональных проектов по основным направлениям. Так, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» по направлению «Жилье и городская среда» в райцентре уже отремонтированы две общественные территории. Более 2,4 млн рублей выделено на приведение в порядок пространства возле районного Дома культуры. Здесь произведено асфальтирование прилегающей территории на площади более 2,3 тыс кв м.

В сквере на Советской площади в Усвятах обустроена волейбольная площадка и установлен детский городок. На средства экономии дополнительно закуплены и установлены малые архитектурные формы, а также система видеонаблюдения. Общий объем выделенных средств - порядка 840 тыс рублей. «Теперь это место пользуется большой популярностью, как у взрослых, так и у детей», - отметил Дмитрий Петров.

К одному из важнейших проектов Дмитрий Петров отнес ремонт участка региональной дороги Великие Луки - Усвяты, протяженностью 7,5 км. По словам главы района, ранее он вызывал много нареканий и стороны местных жителей, и водителей транзитного транспорта. Губернатор поинтересовался, имеются ли проблемные вопросы или вероятность отставания от графика. Дмитрий Петров заверил, что работы выполняются в соответствии с запланированными сроками, объект планируется к сдаче в третьем квартале текущего года.

Глава региона положительно оценил темпы реализации региональных проектов в муниципалитете. Дополнительно Михаил Ведерников отметил, что в прошлом году по районам было распределено около 90 воркаут-площадок, в текущем году планируется установка еще порядка 100 воркаут-площадок и 100 детских игровых площадок. Часть из них будет передана в муниципалитет. Глава региона поручил проработать вопросы их установки с жителями и представителями ТОСов, чтобы они были действительно востребованы.

Глава муниципалитета поблагодарил губернатора за содействие в переносе сроков ремонта Усвятской музыкальной школы с 2022-го на 2021 год. Муниципалитетом подготовлена проектная документация. Учреждение дополнительного образования пользуется большим спросом в районе, его ремонт станет большим подарком поселку к знаменательной дате, заметил Дмитрий Петров.

Активная работа ведется по ремонту Усвятской средней школы, ремонту улично-дорожной сети поселка, а также модернизации районного Дома культуры. По последнему объекту Дмитрий Петров попросил поддержки губернатора в части ремонта фасада, а также приобретения стеллажей в отремонтированную библиотеку. Глава региона отметил, что средства по ремонту фасада планируется заложить в бюджет на следующий год, а для приобретения библиотечного оборудования необходимо оформить заявку для участия в профильном региональном проекте по направлению «Культура».

В завершение встречи стороны обсудили судьбу усадьбы Родзянко в Усвятах. Глава муниципалитета отметил, что уже прорабатываются варианты использования здания в качестве многофункционального культурно-образовательного комплекса. Губернатор обозначил, что первоочередная задача - сохранить памятник архитектуры. Актуальные вопросы развития объекта культурного наследия, по словам губернатора, будут обсуждены в ближайшее время на выездном совещании, которое по поручению Михаила Ведерникова проведет первый вице-губернатор Вера Емельянова.