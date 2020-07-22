Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Еленой Полонской

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - глава города Пскова, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Полонская.

Ведущий Максим Костиков побеседует с ней о предстоящем Дне города, работе в Псковской гордуме и пользе выездов депутатов на округа. Также Елена Полонская ответит на вопрос, нужна ли «скидка на пол», и расскажет о микроклимате в городском парламенте. Кроме того, планируется обсудить ход ремонта дорог, дворов и различные проекты благоустройства Пскова. Отдельной темой для разговора станет партийная деятельность.

Задать вопрос гостье студии можно по телефону 56-73-72.