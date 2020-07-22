Общество

Жалобы на закупку медстанций для скорой помощи признаны необоснованными

Три жалобы на торги по покупке медстанций для скорой помощи в Псковской области признаны необоснованными. Об этом сегодня, 22 июля, на встрече с журналистами сообщила руководитель УФАС России по Псковской области Ольга Милонаец.

По ее словам, антимонопольное ведомство изучило техзадание соответствующего конкурса и пришло к выводу, что под требования действительно подпадает только техника Lenovo. Однако есть масса дистрибьютеров, магазинов и предпринимателей, которые торгуют этим товаром, поэтому суды не считают это нарушением.

«Мы спросили у компании, которая обратилась с жалобой, а сами вы готовы поставить эту технику? Они ответили, что не готовы, а жалобу подали, потому что просто хотят справедливости. Но у нас нет фактов, что кого-то в чем-то ограничили», - уточнила Ольга Милонаец.

Тем не менее в территориальном УФАС приняли решение о необходимости дополнительной проверки. Антимонопольщики выяснят, а можно ли было, в принципе, закупать иностранную технику для таких нужд в условиях санкционной политики.