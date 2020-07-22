Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
расходники и холодильное оборудование
Поддержка бизнеса в Пскове
Резиновые сапоги: за и против
образование сегодня и завтра
Выгодный кредит от АО Банк СНГБ
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
Гонки по вертикали
Игорь Иванов о работе облсовпрофа
Карфаген на Рижском проспекте
Радугой прибитые умы
Телефон прямого эфира 56-73-72
Здесь будет город-парк
Наталья Федорова о реализации нацпроектов
 
 
 
ещё Общество 22.07.2020 07:1610 Проект реконструкции улицы Кузбасской Дивизии презентован псковичам 22.07.2020 15:400 Ольга Милонаец: Псковские СМИ - законопослушны 22.07.2020 15:230 Сергей Белявский назначен и. о. главврача Псковского госпиталя ветеранов войн 22.07.2020 14:561 Более 500 протоколов составили на нарушителей тишины в Псковской области 22.07.2020 14:412 Зарплату муниципальным служащим давно нужно было повышать, считает Елена Полонская 22.07.2020 14:170 Коронавирус «затянул» рассмотрение дела о картельном сговоре на рынке школьного питания
 
 
 
Самое популярное 16.07.2020 10:3612 Число умерших от коронавируса в Псковской области увеличилось до 41 16.07.2020 08:072 Упавший на автобусной остановке в Пскове мужчина скончался в больнице 17.07.2020 13:508 Скандал, которого не было 17.07.2020 12:475 Абхазия не откроет границы для российских туристов до 21 июля 16.07.2020 00:317 «На великах с женой»: Михаил Ведерников поделился фотографиями вечернего Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Более 500 протоколов составили на нарушителей тишины в Псковской области

22.07.2020 14:56|ПсковКомментариев: 1

517 протоколов в отношении нарушителей тишины составила полиция в Псковской области за 6 месяцев 2020 года.

«В 209 случаях суд вынес предупреждение, а в 58 назначил штраф. В общей сложности с начала года суд оштрафовал шумных жителей региона на сумму 73 200 рублей», - сообщила референт ОИОС УМВД России по Псковской области  Вероника Лотоцкая.

Нередки жалобы о шумных соседях на сайте губернатора Псковской области. «Сыну в школу в 7 утра вставать, но ребенок не спит из-за постоянных криков и драк соседа сверху. Зато ребенок спит на уроке! Его ругают, но он не виноват. Маленькая дочь постоянно вздрагивает, кричит, так как хочет спать, но под постоянный стук, крики и оры не может уснуть. Ребенку поставили диагноз "нарушение центральной нервной системы"», - возмущается псковичка.

Сотрудник полиции пояснила, что в некоторых случаях виновниками шума и стресса для соседей становятся подростки, которые воспользовались отсутствием взрослых и решили отдохнуть «по полной». К юным нарушителям спокойствия внимание особое.

Подробный материал читайте на сайте «МК в Пскове».

Теги: #закон
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли сократить количество депутатов Псковского областного Собрания?
В опросе приняло участие 331 человек
22.07.2020, 16:230 Пьяного водителя на «Мицубиси» остановили полицейские в Пскове 22.07.2020, 16:140 Рынок на улице Текстильной в Пскове планируют сделать круглогодичным 22.07.2020, 16:081 Арестованы двое подозреваемых в нападении на великолукского бизнесмена 22.07.2020, 16:050 Городские автобусы в Пскове изменят маршрут 23 июля
22.07.2020, 15:530 Псковичей приглашают поучаствовать в бесплатном воркаут-проекте 22.07.2020, 15:400 Ольга Милонаец: Псковские СМИ - законопослушны 22.07.2020, 15:365 Татьяна Навка посетила Псково-Печерский монастырь. ФОТО 22.07.2020, 15:320 Псковский ресторатор: Нас открыли, когда мы уже не дышали
22.07.2020, 15:230 Сергей Белявский назначен и. о. главврача Псковского госпиталя ветеранов войн 22.07.2020, 15:221 Горячая вода появится в доме на улице Леона Поземского в Пскове впервые за два года 22.07.2020, 15:090 Ольга Милонаец: С преференциями «Псковпассажиравтотранса» частный бизнес давно бы превратился в монстра 22.07.2020, 15:050 Перекресток Инженерной и Индустриальной в Пскове сделают «функциональным» к 1 октября
22.07.2020, 15:011 Нарушение территориальной целостности России приравняли к экстремизму 22.07.2020, 14:561 Более 500 протоколов составили на нарушителей тишины в Псковской области 22.07.2020, 14:420 «Собственной персоной» с Еленой Полонской. ВИДЕО 22.07.2020, 14:413 Зарплату муниципальным служащим давно нужно было повышать, считает Елена Полонская
22.07.2020, 14:370 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Важен половой аспект в годовом отчете 22.07.2020, 14:212 Туристам вернут до 15 тысяч рублей за поездки в Псковскую область 22.07.2020, 14:170 Коронавирус «затянул» рассмотрение дела о картельном сговоре на рынке школьного питания 22.07.2020, 14:132 Решение о ликвидации «Магеллана» глава Пскова назвала правильным
22.07.2020, 14:100 В «Михайловском» научат мастерить куклу-оберег для деловых поездок 22.07.2020, 14:010 Светофор у псковского лицея №10 могут оборудовать таймером обратного отсчета 22.07.2020, 14:010 Госдума приняла закон о воспитании в российских школах 22.07.2020, 13:510 Жалобы на закупку медстанций для скорой помощи признаны необоснованными
22.07.2020, 13:471 Елена Полонская: Никаких послаблений главе города в зависимости от пола быть не должно 22.07.2020, 13:383 Михаил Ведерников: Сложно представить зверства, которые пережили жители Пыталовского района 22.07.2020, 13:250 Олимпийские игры 2021 года могут быть отменены 22.07.2020, 13:210 Новые дорожные знаки появились на улице Гоголя в Пскове
22.07.2020, 13:171 Вячеслав Володин раскритиковал метод расчета средней зарплаты врачей и учителей 22.07.2020, 13:102 Ольга Милонаец: Нарушать антимонопольное законодательство - дорого 22.07.2020, 13:021 Усовершенствованная Ганзейская ладья отправится в путешествие на Талабские острова 22.07.2020, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Еленой Полонской
22.07.2020, 12:470 Вопросы экомониторинга обсудил Виктор Остренко с руководством «Титан-Полимера» 22.07.2020, 12:452 Фотофакт: На Рижском проспекте в Пскове ремонтируют новый тротуар 22.07.2020, 12:380 Продуманными назвал Мишустин действия России по борьбе с коронавирусом 22.07.2020, 12:350 Возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в ДТП на Юбилейной
22.07.2020, 12:260 Прокуратура признала незаконным ограничение доступа к пляжу на Гороховом озере 22.07.2020, 12:191 Псковские компании не торопятся внедрять антимонопольный комплаенс 22.07.2020, 12:183 Предаварийным состоянием Ольгинского моста обеспокоены псковичи 22.07.2020, 11:540 Рынок ритуальных услуг в Великих Луках проверили антимонопольщики
22.07.2020, 11:542 Проект музея-диорамы «Ледовое побоище» участвует в международном конкурсе 22.07.2020, 11:440 Три электродвигателя вынес безработный из чужого дома в Гдове 22.07.2020, 11:3910 Дело о стульях для музыкальной школы Пскова направлено в суд 22.07.2020, 11:280 Ввоз индонезийской добавки для скота запрещен в Псковской области
22.07.2020, 11:220 Около 300 тысяч рублей лишилась жительница Гдова после звонка лжесотрудника банка 22.07.2020, 11:180 Перейти Великую вброд приглашают псковичей 24 июля 22.07.2020, 11:040 Великолучанина будут судить за интимную связь с несовершеннолетней 22.07.2020, 10:535 Фотофакт: На Рижском проспекте в Пскове разваливается новый тротуар
22.07.2020, 10:504 Псковская таможня входит в список лидеров по числу возбужденных уголовных дел 22.07.2020, 10:410 Ремонтные работы в родинском Доме культуры идут по графику 22.07.2020, 10:326 «Собственной персоной»: Елена Полонская расскажет о Дне города и проектах благоустройства Пскова 22.07.2020, 10:181 Псковская школа выиграла федеральный грант по проекту «Сберкампус»
22.07.2020, 10:030 Выпускники великолукского медколледжа собираются работать в COVID-центрах 22.07.2020, 09:473 Новый вертолет для спецназа испытали в России 22.07.2020, 09:370 «Супер фитнес» предлагает скидки на дневные занятия 22.07.2020, 09:360 Китай не готов открыть границы с Россией
22.07.2020, 09:270 Лося сбил водитель «Ауди» на трассе в Плюсском районе 22.07.2020, 09:220 Настоятель храма Константина и Елены в Пскове ответит на «неудобные вопросы» 22.07.2020, 09:222 Директор печорской гостиницы оштрафован за грубое нарушение трудовых прав 22.07.2020, 09:001 Псковичам рассказали о новом проекте для поддержки малого и среднего бизнеса
22.07.2020, 08:480 Уголовный розыск ищет мужчину, пропавшего в Пскове в октябре прошлого года 22.07.2020, 08:343 Жители российского поселка обратились к Путину с помощью картофеля 22.07.2020, 08:227 В России могут создать госфонд квартир одиноких пенсионеров 22.07.2020, 08:051 Туристы из России могут первыми вернуться на Кубу
22.07.2020, 07:530 Внезапная проверка боеготовности войск завершилась в России 22.07.2020, 07:350 Россиян ждет теплый август и комфортная осень 22.07.2020, 07:1610 Проект реконструкции улицы Кузбасской Дивизии презентован псковичам 22.07.2020, 07:052 Вирусолог рассказал о найденном в природе источнике коронавируса
21.07.2020, 22:560 Количество случаев заражения коронавирусом в Пскове достигло 1057 21.07.2020, 22:510 Десять суток ареста получил хронический должник по алиментам из Великих Лук 21.07.2020, 22:474 За сутки в Псковской области прибавилось 32 случая заболевания коронавирусом 21.07.2020, 22:340 Стали известны подробности ДТП в Куньинском районе
21.07.2020, 22:170 Лишь треть российских компаний полностью вернулись к офисной работе 21.07.2020, 21:580 «Музей-мельница» открывается с 22 июля в Опочке 21.07.2020, 21:420 Подготовку к Форуму регионов России и Беларуси обсудили в Псковской области 21.07.2020, 21:292 Губернатор поздравил Александра Котова с награждением медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.