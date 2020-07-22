Общество

Более 500 протоколов составили на нарушителей тишины в Псковской области

517 протоколов в отношении нарушителей тишины составила полиция в Псковской области за 6 месяцев 2020 года.

«В 209 случаях суд вынес предупреждение, а в 58 назначил штраф. В общей сложности с начала года суд оштрафовал шумных жителей региона на сумму 73 200 рублей», - сообщила референт ОИОС УМВД России по Псковской области Вероника Лотоцкая.

Нередки жалобы о шумных соседях на сайте губернатора Псковской области. «Сыну в школу в 7 утра вставать, но ребенок не спит из-за постоянных криков и драк соседа сверху. Зато ребенок спит на уроке! Его ругают, но он не виноват. Маленькая дочь постоянно вздрагивает, кричит, так как хочет спать, но под постоянный стук, крики и оры не может уснуть. Ребенку поставили диагноз "нарушение центральной нервной системы"», - возмущается псковичка.

Сотрудник полиции пояснила, что в некоторых случаях виновниками шума и стресса для соседей становятся подростки, которые воспользовались отсутствием взрослых и решили отдохнуть «по полной». К юным нарушителям спокойствия внимание особое.

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