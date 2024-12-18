Общество

Полная стоимость кредитов в среднем превысила 34%

Полная стоимость кредитов (ПСК) в России достигла в среднем 34,2% у топ-10 банков по объему портфеля займов физлиц, следует из данных с их сайтов.За почти два месяца после прошлого повышения ключевой ставки (до 21%) она выросла на 1,4 п.п. Речь идет о показателе, который включает в себя не только процент по кредиту, но и все дополнительные платежи. Например, если требуется оформить страховку или определенный тариф.

При этом минимальная стоимость кредитов достигла в среднем 28,8% — за два месяца этот показатель увеличился на 3 п.п., следует из данных с сайтов крупнейших банков. Это говорит о том, что финансовые организации не только заложили в цены предыдущее повышение ключевой, но и возможность ее дальнейшего роста на заседании 20 декабря — к этому они готовятся. Согласно консенсус-прогнозу, ставку могут увеличить на 2 п.п. до нового рекорда — 23%, пишут «Известия».

Средний срок займа в октябре составлял 2,5 года, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Переплата по такой ссуде при среднем ПСК в 34% будет полуторакратной — около 44%.