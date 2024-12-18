Общество

Дождь с мокрым снегом ожидается в Псковской области 19 декабря

Облачную погоду прогнозируют на территории Псковской области 19 декабря, сообщили в региональном гидрометцентре.

Температура воздуха по области днем составит от +1 до +6 градусов, ночью от -6 до -11 градусов. Ночью пройдет снег, утром по западу области переходящий в мокрый снег с дождем. Днем осадки, преимущественно в виде дождя, в первой половине дня местами с мокрым снегом. Утром и днем местами гололед, на дорогах местами гололедица.

Прогнозируется ветер южных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду.