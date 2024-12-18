Культура

Интеллектуальная игра «Кремлёвский квиз» пройдет в Пскове 7 января

Жителей Пскова приглашают принять участие в «Кремлевском квизе», который состоится в Приказной палате Псковского кремля 7 января в 19:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Вы сможете проверить свои знания псковской истории, культуры и всего остального понемногу. Интересные вопросы, необычные правила и опытный заводной ведущий Михаил Черкасов – вот что ждёт игроков в рождественский вечер. Особенностью игры является то, что вам не потребуется глубоких знаний – правильно отвечать на вопросы поможет логика», - отметили в музее-заповеднике.

Место встречи: Приказная палата, улица Кремль, дом 4.

Предварительная запись команд и дополнительная информация по телефону: +78112331065.