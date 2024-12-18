Общество

Бельгийская овчарка из Северной столицы не попала за границу в Псковской области

На российско-латвийской границе в Псковской области в ходе ветеринарного контроля не была пропущена бельгийская овчарка, которая перевозилась в автомобиле из Санкт-Петербурга во Францию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В ходе контроля должностным лицом ведомства было установлено, что у животного не сделан лабораторный анализ на определение титра антител к вирусу бешенства. Также в ветеринарном паспорте отсутствовали сведения о вакцинации животного не позднее чем за 20 дней до отправки, если оно не было привито в течение последних 12 месяцев против бешенства, чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита, парво- и аденовирусных инфекций, лептоспироза.

Вывоз овчарки с таможенной территории ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате животного.