Общество

На доске почета Псковского филиала Академии ФСИН появятся новые имена

Состоялось заседание совета Псковского филиала Академии ФСИН России, на котором по результатам работы за 2019/20 учебный год были определены 12 лучших сотрудников и 10 курсантов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательной организации.

Все имена будут занесены на доску почета Псковского филиала академии за добросовестную и эффективную работу, достижение высоких результатов в профессиональной деятельности, образцовое выполнение обязанностей, инициативность и активное участие в общественной жизни образовательной организации.

Среди награжденных из числа постоянного состава вуза – начальник кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Наталья Колесникова;начальник отделения организационно-научной и редакционно-издательской деятельности учебного отдела Галина Кремнева; доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Оксана Макаркина; доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Андрей Егоров; преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Елена Босак; доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Олег Демидов; старший бухгалтер финансово-экономического отделения Виктория Косенкова; старший оперативный дежурный дежурной службы Сергей Семенов; инспектор группы материально-технического и вещевого снабжения отдела тылового обеспечения Ольга Герасимова; инспектор группы государственного оборонного заказа и государственных закупок отдела тылового обеспечения Алена Пахомова; старшина курса учебно-строевых подразделений Семен Горячев; методист кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Анастасия Беликова.

Права занесения на доску почета среди переменного состава удостоены следующие курсанты: Виктория Ложкина, Диана Сабирова, Полина Савельева, Алина Гудилова, Маргарита Рубина, Арамаис Григорян, Екатерина Григорьева, Анна Шарина, Дмитрий Зубов, Юрий Смирнов.

Напомним, что в соответствии со статьей 48 Федерального закона о службе в уголовно-исполнительной системе РФ одной из важнейших мер материального стимулирования труда сотрудника является занесение его фамилии и фотографии на доску почета в учреждении, в котором он проходит службу.