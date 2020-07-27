Общество

«Диктант Победы» пройдет в Псковской области на 33 площадках

«Диктант Победы» пройдет на 33 площадках в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия», заявки на участие продолжают поступать.

«Заявки поступают, и это говорит о том, что интерес большой. В нынешнем году значительно больше площадок, чем в прошлом. К проекту присоединились силовые структуры и армия. Примет участие в «Диктанте Победы» и УФСИН - на базе школ, которые работают при исправительных учреждениях, планируется открыть 6 дополнительных площадок для проведения акции среди отбывающих наказание», - рассказал региональный координатор партпроекта «Историческая память» Александр Голышев.

По его словам, в этом году результаты «Диктанта Победы» можно будет узнать быстрее.

«Если ранее работы отправлялись в Москву, то теперь итоги будут подводиться в региональных центрах, и «мучительного» ожидания результатов не будет. И еще новшество этого года для молодежи, которая не выносит бумажные носители, - принять участие в акции можно, не выходя из дома, через приложение, которое будет доступно на платформах Android и iOS. Это также интересное решение для расширения возможностей привлечения к участию всех желающих», - отметил региональный координатор партпроекта «Историческая память».

Организаторы рассчитывают, что без учета тех, кто решит пройти тест на знание истории Великой Отечественной войны онлайн, в акции примут участие более полумиллиона человек. Для сравнения - в 2019 году в общей сложности открыли 1373 площадки, их посетили 105 тысяч человек, еще 48 тысяч написали тест онлайн.

Сегодня в оргкомитет проекта подано свыше 6,5 тысяч заявок. Среди них, например, промышленные предприятия в городах трудовой доблести, которые в военные годы обеспечивали фронт необходимой продукцией, техникой и боеприпасами. Среди партнеров акции – Российское географическое общество. Организация предложила 12 уникальных площадок в заповедниках и этнопарках страны. Также в проекте в этом году участвуют Минобороны, МВД и Росгвардия. Ведомства организуют площадки в воинских частях, профильных учреждениях образования и на военных объектах, в том числе за пределами России.

«Мы готовы ко всем инициативам по организации площадок, которые могут стать визитной карточкой акции», - сказал заместитель секретаря генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

«Диктант Победы» в этом году пройдет 3 сентября. Его включили в перечень основных мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы. Масштабы акции по сравнению с прошлым годом увеличатся в разы. Изменится и сам формат теста - вместо 20 вопросов будет 25. Пять из них будут связаны с территориальной спецификой – федерального округа России или конкретной страны, где «Диктант Победы» проводится.

Подготовиться к нему можно будет при помощи онлайн-тестов на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. Один из них уже опубликован. В нем содержатся девять вопросов, подготовленных совместно с экспертами из Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

«Тестовые вопросы перекликаются с итоговым заданием «Диктанта Победы». Пока это только первый из серии тестов - все они вскоре появятся на сайте и в официальных аккаунтах акции в социальных сетях. Пройдя их, участники акции смогут подготовиться к написанию диктанта. Все, что для этого нужно - зайти на сайт и ответить на предложенные вопросы», - сказал Александр Хинштейн.

Зарегистрироваться для участия в акции также можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. и в специальном приложении, которое уже доступно на цифровых площадках. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы». По согласованию с Минпросвещения высокие результаты будут засчитывать при поступлении в вузы.