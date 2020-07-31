Общество

Михаил Ведерников о десантниках: Для всего мира вы являетесь настоящими героями

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил солдат, сержантов, прапорщиков, офицеров и ветеранов с 90-летнем юбилеем со дня образования Воздушно-десантных войск.

«Российские десантники всегда безукоризненно следуют воинскому долгу, показывают высокий профессионализм, выполняют самые сложные задачи командования. Уверен, богатые вековые традиции будут достойно продолжены новыми поколениями», - сказал Михаил Ведерников.

Он выразил отдельные слова благодарности ветеранам. «Для всего мира вы являетесь настоящими героями, чья сила, доблесть и отвага являются подлинным и достойным примером для подражания»,- заявил губернатор.

«Желаю всем, чья судьба связана с ВДВ удачи по службе. Счастья, благополучия и крепкого здоровья вам, вашим родным и вашим близким. С праздником», - поздравил глава региона.