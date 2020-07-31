Общество

Сократить безработицу в 4 раза планируют в России до конца 2021 года

Министерство труда и соцзащиты России планирует вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года — для достижения этой цели число безработных россиян должно сократиться в четыре раза.

В настоящее время ведомство прорабатывает дополнительный пакет мер поддержки занятости населения. В частности, министерство ведет мониторинг рынка труда, организовывает допобразование для безработных и тех, кто находится под риском увольнения. Вместе с тем, в 2021 году планируется создать онлайн-витрины стажировок и практик для учащихся и выпускников учебных заведений, сообщает газета «Известия».

В регионах уже создаются временные рабочие места на средства, которые были выделены кабмином в июле. На эти деньги, пояснили в Минтруде, будут компенсированы расходы на частичную оплату труда людей, направляемых на временные работы, а также граждан, участвующих в общественных работах. Отмечается, что этих средств хватит на создание 80 тысяч мест, пишет «Парламентская газета».

В ведомстве также напомнили, что выплаты по временному трудоустройству и периоду занятости на общественных работах составляют не более трех месяцев.