Общество

Сегодня состоится резервная сдача ЕГЭ по информатике и истории

В понедельник, 3 августа, выпускники одиннадцатых классов сдают ЕГЭ по информатике и истории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Одиннадцатиклассники, которые по уважительным причинам не смогли участвовать в ЕГЭ в июле, проходят испытания в дополнительные дни проведения экзаменов в августе.

Так, 5 августа пройдет ЕГЭ по русскому языку, 7 августа - по математике, физике и обществознанию, 8 августа - по географии, физике и литературе.

Добавим, в этом году в Пскове ЕГЭ сдают более 1200 выпускников. Самые популярные предметы: обществознание, история, физика. Менее востребованным экзаменом стал ЕГЭ по географии.

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Напомним, в этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции экзаменационные мероприятия стартовали с 3 июля.