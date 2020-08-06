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Общество

Притон, наркотики и рок-н-рол: что творится на порховском озере?

07.08.2020 16:15|ПсковКомментариев: 0

В Порховском районе есть озеро Белое, которое два года назад на 25 лет арендовала жительница Санкт-Петербурга Татьяна Липицкая вместе с мужем, и занялась разведением карпов, организовала прокат катамаранов и построила беседки. Местные власти утверждают, что теперь это отличное место для отдыха и рыбалки, но дачники не согласны. Говорят, озеро сдали в аренду незаконно, рекреационная зона превратилась в настоящий притон, а некогда чистому водоему грозит экологическая катастрофа. Об этом сообщает «МК в Пскове».

По словам жителей деревни Гвоздно, тихий берег озера превращается в место, где гуляют и шумят пьяные компании, везде мусор, грязь, по берегу разбросаны пустые бутылки, а муж Татьяны Липецкой угрожал местным и даже напал с ножом на рыбака, сделав его инвалидом.

«Все изменилось с приходом Липицкой. За два года они настолько загрязнили воду, что исчезли раки, лилии, улетели лебеди, даже рыба стала умирать. По заключению Роспотребнадзора эту воду опасно пить», - рассказала внучка местной жительницы.

Как рассказала собеседница, на озере продается алкогольная продукция, шашлыки а, по словам приезжавших, можно достать травку и другие наркотики. «Здесь устроили кафе, проводится платная рыбалка, сдаются в аренду катамараны и моторные лодки, лица в нетрезвом состоянии и без права управления катаются на моторных лодках, загрязняя воду», - заявила женщина.

Природоохранная межрайонная прокуратура считает, что аренда вполне законна.

Татьяна Липицкая, которая арендовала озеро, в беседе с корреспондентом «МК в Пскове» заявила сразу, что все указанные Ольгой факты – клевета. Природоохранная прокуратура не выявила нарушений в части незаконных построек.

Арендаторы утверждают, что  занялись благоустройством озера: засыпали ямы на дороге, расчистили береговую линию и убрали весь мусор. Логично, что на водоем стало приезжать больше отдыхающих, ведь теперь место стало более привлекательным.

Подробнее читайте в материале «МК в Пскове».

Теги: #Порхов #Порховский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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