Общество

«Диктант Победы» пройдет в псковской 76-й дивизии

«Диктант Победы» пройдет в 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

«Площадка будет создана на базе 104-го десантно-штурмового полка, участие в акции примут порядка 100 военнослужащих. Это очень символично, что «Диктант Победы» будут писать десантники – ребята, которые сейчас несут службу в воинском соединении, где когда-то служили герои легендарной 6-й роты, ставшие примером доблестного служения Родине. Наш долг – никогда не забывать имена героев», - отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Минобороны намерено провести акцию и на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий».

Центральной площадкой Минобороны будет Национальный центр управления обороной Российской Федерации, который находится в Москве. Центр объединяет в единую систему межведомственного взаимодействия более 70 федеральных органов исполнительной власти, органы власти всех субъектов Российской Федерации, более 1,3 тысяч государственных корпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

«Министерство обороны сформировало уже более 350 площадок - не только на базе собственных учебных учреждений, но и в воинских частях и гарнизонах, в том числе - находящихся за пределами России», — отметил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

Напомним, «Диктант Победы» в этом году пройдет 3 сентября. Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф и в специальном приложении, которое доступно на цифровых площадках. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы». По согласованию с Минпросвещения высокие результаты будут засчитывать при поступлении в вузы.