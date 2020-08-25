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Общество

Оформление льгот для опекунов упростят с 2021 года

26.08.2020 21:16|ПсковКомментариев: 0

Законные представители несовершеннолетних и недееспособных или ограниченно дееспособных граждан смогут в упрощенном порядке оформить меры социальной поддержки с 1 января 2021 года. Об этом в среду, 26 августа, сообщает Минтруд России.

«В единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) будут внесены сведения о законных представителях граждан. Благодаря этому опекунам больше не понадобится предоставлять справку о праве опеки при назначении мер государственной поддержки. Государственные органы смогут получить эту информацию самостоятельно в ЕГИССО. Это не только упростит законным представителям получение господдержки, но и оградит от незаконных действий и сделок самих граждан, от лица которых действует опекун или попечитель», — приводит агентство слова замминистра труда и соцзащиты РФ Ольги Баталиной.

Как отметили в ведомстве, одновременно опекун получит возможность направлять заявление на меры поддержки через свой личный кабинет, сообщает ТАСС. 

Теги: #минтруд
Источник: Псковская Лента Новостей
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