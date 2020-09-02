Общество

В Пскове росгвардейцы почтили память жертв терактов

Памятные мероприятия прошли в Управлении Росгвардии по Псковской области 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня по всей стране отдают дань памяти жертвам террористических актов, а также сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебного долга. «Эта памятная дата неразрывно связана с трагическими событиями в Беслане, где в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибло более трехсот человек, в основном, женщины и дети», - отметили в управлении.

К личному составу обратился начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов. По его словам, жертвами террористов становятся мирные, беззащитные люди, поэтому росгвардейцы должны, выполняя свой долг, эффективно противодействовать проявлениям терроризма.

Росгвардейцы почтили память погибших минутой молчания.