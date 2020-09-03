Общество

Псковичи могут сделать прививки от гриппа в ФАПе возле «Империала»

Псковская городская поликлиника организовала выездную вакцинацию против гриппа возле торгового центра «Империал» в Пскове с 4 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской поликлинике.

Бесплатно сделать прививку можно в мобильном фельдшерско-акушерском пункте (автобус, государственный номер В 862 КР 60) с 10.00 до 17.00, а в выходные дни с 10.00 до 15.00 до 20 сентября.

Смотрите также Надежную защиту от вирусов предлагает псковская поликлиника

«Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ. Позаботьтесь о своем здоровье - сделайте своевременно прививку!» - добавили в поликлинике.

Возможна организация прививок по месту работы. Телефон приемной главного врача 53-49-42. Телефон отделения профилактики 53-62-14.