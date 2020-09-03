Общество

Надежную защиту от вирусов предлагает псковская поликлиника

Псковская городская поликлиника продолжает проведение вакцинации против гриппа. Прививки проводятся бесплатно, сообщили Псковской Ленте Новостей в поликлинике.

Обращаться к терапевту или в доврачебно-прививочный кабинет следует в рабочие дни с понедельника по пятницу:

- поликлиника №1 (улица Кузнецкая, 19, кабинет №12) с 8.00 до 16.00, телефон 66-53-50 - доврачебно-прививочный кабинет и отделение профилактики;

- поликлиника №2 (улица Коммунальная, 23, кабинет №4) с 8.00 до 17.30, телефон 56-78-15 - регистратура, 57-33-66 - отделение профилактики;

- поликлиника №3 (улица Индустриальная, 8, кабинет №7) с 8.00 до 17.30, телефон 53-62-14 - отделение профилактики.

Кроме того, можно обратиться в офисы врача общей практики:

- Сиреневый бульвар, 9, телефон 56-57-31, с 9.00 до 12.00;

- улица Киселева, 8, телефон регистратуры - 29-83-60, телефон процедурного кабинета - 29-83-66, с 8.00 до 17.00;

- улица Алехина, 10, телефон 75-00-89, с 8.00 до 12.00;

- улица Красноармейская, 26, телефон 57-38-09, с 8.00 до 15.00;

- улица Коммунальная, 81, телефон 55-51-20, с 8.00 до 15.00.

В субботу обращайтесь в поликлиники №№1, 2, 3 к дежурному врачу-терапевту с 8.00 до 13.00.

«Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ», - добавили в поликлинике.

Возможна организация прививок по месту работы. Телефон для справок 53-62-14 (отделение профилактики). Телефон приемной главного врача 53-49-42.