Общество

Более 60 тонн нидерландских кормовых добавок не прошли контроль в Псковской области

Более 60 тонн нидерландских кормовых добавок не прошли контроль в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Сотрудниками ведомства при проведении ветеринарного контроля на складе временного хранения и в зоне таможенного контроля, расположенных в Пскове, выявлены нарушения при перемещении трех партий кормовых добавок химического синтеза общим весом 62 тонны. Продукция следовала из провинции Северный Брабант в адрес псковского предприятия.

В ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий государственными инспекторами управления было установлено нарушение указаний Россельхознадзора, согласно которым были введены ограничения/приостановка сертификации на ввоз в Российскую Федерацию всех кормов и кормовых добавок, произведенных предприятиями Королевства Нидерландов, включая корма растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза, ввоз которых осуществляется без ветеринарных сертификатов страны-экспортера.

Управлением было принято решение о запрете выпуска 62 тонн кормовых добавок, оформлены декларации о возврате, в сопровождении которых товары будут возвращены отправителю.