Общество

Михаил Ведерников призвал глав районов активнее использовать приложение «МойДом»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал глав районов активнее использовать мобильное приложение «МойДом», в частности, в целях профилактики потребления наркотиков на территории муниципальных образований. Об этом он написал в своем инстаграм-аккаунте.

Вопрос обсуждался на заседании антинаркотической комиссии, здесь же были подведены итоги работы за летний период работы.

«Некоторые результаты операции «Мак»: возбуждено более 150 уголовных дел; из незаконного оборота изъято 56,5 кг наркотических веществ; выявлено 129 административных правонарушений; уничтожено 3 очага дикорастущих наркосодержащих растений, - сообщил Михаил Ведерников. - С трудными подростками во время летних каникул на базе спортивных, творческих, патриотических лагерей проводились различные виды профилактических работ: тренинги, спортивные турниры, мастер-класс по воркауту, экскурсии и так далее».

«В период пандемии актуальными и более эффективными становятся мероприятия, акции и видеоролики в социальных сетях. Широко используется мобильное приложение "МойДом". С его помощью любой может сообщить о граффити с пропагандой наркотиков, а коммунальные службы быстро его устранят», - отметил Михаил Ведерников, призвав глав районов обратить особое внимание на этот опыт, а также активнее использовать уже существующие платформы.