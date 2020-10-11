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Общество

В Пскове избран новый председатель городского Совета ветеранов

12.10.2020 16:44|ПсковКомментариев: 0

Избран новый председатель Псковского городского Совета ветеранов. Им стал Виктор Андреев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель областного Совета ветеранов Николай Груздов.

Ранее должность председателя городского Совета ветеранов занимал Виктор Гаврилов. Новый был избран единогласно 8 октября на отчетно-выборной конференции городского Совета ветеранов. «Он скромный, внушает доверие, немногословный, но человек дела», - высказался о новом председателе городского Совета ветеранов Николай Груздов.

Кроме того, Николай Груздов отметил, что Валентина Мешкова избрана новым заместителем председателя.

Теги: #ветераны
Источник: Псковская Лента Новостей
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