Общество

Псковичам помогут бросить курить

Региональный центр общественного здоровья приглашает псковичей присоединиться к онлайн-встрече Национальной школы по отказу от курения. На встрече обещают рассказать о мифах и заблуждениях, которые мешают расстаться с пагубной привычкой, пишет «МК в Пскове».





Встреча состоится 13 октября в 10:30.

Школу ведут эксперты Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России.

Участие во встрече бесплатное, а подробности расскажут в Центре общественного здоровья.