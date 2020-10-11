Общество

Летний павильон построят в Порхове весной 2021 года

Одноэтажный летний павильон с террасой построят в Порхове (переулок Пустынный, 2) до 30 апреля 2021 года. Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Изображение летнего павильона из проектной документации

Проект предусматривает земляные работы и устройство фундамента, строительство стен, полов и кровли, установку окон и дверей, отделочные работы.

Схема летнего павильона из проектной документации

Начальная (максимальная) цена контракта - 840 тысяч 768 рублей. Работы профинансирует бюджет Порховского района. Аукцион по определению подрядчика состоится в электронной форме 21 октября.

Павильон построят в рамках проекта «Ремесло без границ» LV-RU-018 («Craftsmanship without Borders») двусторонней программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020» .