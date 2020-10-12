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Общество

Ситуационная помощь оказалась востребована на вокзале Великих Лук в сентябре

13.10.2020 10:28|ПсковКомментариев: 0

В сентябре услуги сопровождения на вокзалах Октябрьской железной дороги получили порядка 2,3 тыс. пассажиров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОЖД.

Наиболее востребованной ситуационная помощь в прошлом месяце была на Московском и Ладожском вокзалах Санкт-Петербурга и Ленинградском вокзале Москвы, а также на вокзалах Твери, Петрозаводска, Мурманска и Великих Лук. Всего с начала года услуги сопровождения на вокзалах Октябрьской магистрали получили более 16 тыс. пассажиров.

Услуги сопровождения оказываются с учетом всех рекомендаций по соблюдению мер предосторожности в текущих эпидемиологических условиях, отметили в пресс-службе.

Заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности по телефону: 8 (800) 775-00-00 (доб. 1). Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг.

Подробную информацию об услугах Центра содействия мобильности можно получить на сайте ОАО «РЖД».

Теги: #ожд #пассажирские перевозки
Источник: Псковская Лента Новостей
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